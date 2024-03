Soferi din mai multe localitati din Alba, cu dosare penale dupa ce au fost prinsi bauti la volan. Ce alcoolemie aveau

Politistii din Alba au depistat, noaptea trecuta, mai multi soferi care conduceau bauti si puneau in pericol siguranta rutiera. Barbatii s-au ales cu dosare penale.Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 9/10 martie,in jurul orei 1.00: politistii din cadrul Sectiei 1 de Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe DN 1, la kilometrul 387, din localitatea Santimbru, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din comuna Ighiuin urma testarii cu aparatul ... citește toată știrea