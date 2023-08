Patru soferi au fost depistati in acest weekend, de politisti la un control in trafic, aflandu-se la volan sub influenta bauturilor alcoolice.Doi dintre soferii turmentati sunt din Sebes, unul din Arad , iar altul din comuna Sibot.La data de 25 august 2023, politistii din Sebes au depistat un barbat de 33 de ani, din municipiul Arad, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calarasi din Sebes, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul ... citeste toata stirea