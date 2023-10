Trei soferi din judetul Alba, au fost depistati de catre politisti, la un control in trafic, conducand fara permis de conducere sau cu permisul fiind suspendat.Unul dintre soferi, un barbat in varsta de 34 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore.La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 23.50, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Vintu de Jos, fara a detine permis de ... citeste toata stirea