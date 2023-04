Doi soferi, unul din municipiile Sibiu si Sebes, au fost depistati de catre politisti la un control in trafic, in minivacanta de Paste, aflandu-se la volan sub influenta bauturilor alcoolice.Unul dintre soferi, un barbat in varsta de de 54 de ani, din municipiul Sibiu, a fost implicat intr-un accident rutier, soldat cu pagube materiale.La data de 17 aprilie 2023, in jurul orei 05,00, politistii din Zlatna au depistat un barbat in varsta de 54 de ani, din municipiul Sibiu, imediat dupa ce a ... citeste toata stirea