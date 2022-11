Soferi din Sebes, Teius si Cugir, depistati de politisti, sub influenta bauturilor alcoolice

Patru soferi au fost prinsi de politisti, la un control in trafic, aflandu-se la volan sub influenta bauturilor alcoolice.Cei patru soferi sunt din Sebes, Teius si doi din orasul Cugir.Pentru greselile comise, soferii se vor alege cu dosare penale.La data de 04 noiembrie 2022, in jurul orei 09,50, politistii rutieri din Sebes au depistat un barbat de 43 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orasului Sebes, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii ... citeste toata stirea