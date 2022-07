Soferi din Vadu Motilor si Campeni, depistati bauti la volan. Au refuzat prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei

Doi soferi, unul din comuna Vadu Motilor, iar celalalt din orasul Campeni, au fost depistati de politisti rutieri, la volanul masinii pe care o conducea, sub influenta bauturilor alcoolice.Pe langa ca au fost depistati bauti, cei doi soferi se vor alege si cu dosare penale, pentru ca au refuzat recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei.La data de 17 iulie 2022, in jurul orei 01,40, politistii Serviciului Rutier, in timp ce actionau pe raza localitatii Vidrisoara, ... citeste toata stirea