Soferi drogati la volan. Doi barbati, prinsi conducand sub influenta substantelor INTERZISE

Doi soferi, unul din Alba Iulia, iar altul din Cugir, au fost prinsi de politisti conducand sub influenta drogurilor. Ambii au fost testati pozitiv cu aparatul drugtest.La data de 9 martie 2022, in jurul orei 01,00, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, impreuna cu politistii Serviciului Rutier, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din Alba Iulia.In urma ... citeste toata stirea