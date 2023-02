Soferi drogati la volan. Doi barbati, prinsi conducand sub influenta substantelor INTERZISE

Doi soferi, unul din Alba Iulia, iar altul din Teius, au fost prinsi de politisti conducand sub influenta drogurilor. Ambii au fost testati pozitiv cu aparatul drugtest.La data de 11 februarie 2023, in jurul orei 00,20, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau, impreuna cu politistii Serviciului Rutier, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din Alba Iulia.In urma testarii conducatorului auto, cu ... citeste toata stirea