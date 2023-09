Trei soferi au fost depistati de politisti in weekend, in timp ce conduceau sub influenta substantelor interzise.Doi dintre soferii drogati sunt din judetul Alba, iar cel de-al treilea este din Sibiu.Soferii s-au ales cu dosare penale.La data de 8 septembrie 2023, in jurul orei 20.40, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Aiud au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Aiud.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul drogtest, a rezultat ca ... citeste toata stirea