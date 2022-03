Soferita din Bistra, depistata bauta la volan

O soferita din comuna Bistra, a fost depistata duminica dimineata, de catre politisti rutieri din Campeni, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Tanara a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 20 martie 2022, in jurul orei 07.00, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au depistat o tanara, de 26 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism, ... citeste toata stirea