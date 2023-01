O soferita, in varsta de 21 de ani, din Lopadea Noua, a fost depistata in trafic, de catre politistii din Teius, miercuri noaptea, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, sub influenta drogurilor.La data de 26 ianuarie 2023, in jurul orei 02,00, politistii din Teius, in timp ce actionau pe strada Clujului din oras, au oprit, pentru control, un autoturism condus de o tanara de 21 de ani, din comuna Lopadea ... citeste toata stirea