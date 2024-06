Solstitiul de vara 2024: ce eveniment astronomic rar se produce in acest an. Semnificatii, traditii, superstitii

Solstitiul de vara 2024: Luna iunie din acest an aduce un eveniment astronomic rar, ce nu s-a mai inregistrat de 228 de ani. Este vorba despre momentul in care se produce solstitiul de vara, cu cea mai lunga zi din an.Daca de obicei solstitiul de vara este in 21 iunie, in 2024, acesta va fi cu o zi mai devreme, in 20 iunie.Situatia nu este unica, pentru ca in 20 iunie a mai fost inregistrat solstitiul de vara, insa particularitatea acestui an este ca solstitiul se va produce cel mai devreme, ... citește toată știrea