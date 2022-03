Sondaj Avangarde: Geoana, Ciuca si Rafila, primii in topul increderii. Citu a ajuns la 6%. Pe ce loc se afla PNL, PSD, AUR si USR

Potrivit ultimului sondaj la comandat PSD, Alexandru Rafila, Mircea Geoana si Nicolae Ciuca se afla la egalitate in topul increderii romanilor, cu 34%.La polul opus este presedintele PNL, Florin Citu, cotat cu doar 6% incredere a electoratului. In cazul acordarii unui sprijin militar pentru Ucraina, doar o mica parte din romani ar fi de acord.Optiunea pentru partidele politicePSD se mentine pe primul loc, in timp ce PNL este cu doar un procent peste AUR, in marja de eroare.PSD - 35%PNL ... citeste toata stirea