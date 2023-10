Opt perechi intra in lupta pentru cel mai ravnit titlu al Colegiului National "Horea, Closca si Crisan" din Alba Iulia: Miss si Mister Boboc 2023.Cei 16 boboci ai colegiului vor intra in competitie in data de 24 noiembrie la Casa de Cultura a Sindicatelor din oras.Tema balului va fi Worldwide. Mai exact fiecare pereche va reprezenta cate o tara si obiceiurile tarii respective.Insa pana la balul propriu zis alba24.ro va indeamna sa va alegeti favoritii pentru titlul de Miss si Mister ... citeste toata stirea