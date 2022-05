Sondaj CURS: Intentia de vot a romanilor pentru partide. PSD peste 10 procente in fata liberalilor.

Un sondaj CURS realizat la nivel national in perioada 19-26 mai indica faptul ca partidele de guvernamant se afla in topul preferintelor alegatorilor. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, romanii ar vota cu:PSD 35%PNL 23%AUR 10%USR 9%PMP 6%UDMR 5%PU-SL 4%PER 2%APP 2%Altul 4%MetodologieUniversul de esantionare: populatia adulta rezidenta din Romania, in varsta 18 ani si pesteVolumul esantionului: 1067 respondenti, votanti in ... citeste toata stirea