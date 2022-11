Spargator de locuinte din Ighiu, retinut de politisti

Un barbat in varsta de 30 de ani din comuna Ighiu, specializat in furturi din locuinte, a fost retinut vineri de catre politisti.Barbatul este acuzat ca a intrat in doua case, din care a sustras o masina de spalat, un televizor si mai multe sticle de bautura.La data de 11 noiembrie 2022, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au identificat un barbat de 30 de ani, din comuna Ighiu, judetul Alba, ca banuit de savarsirea unei infractiuni de furt sesizat politiei la data de 16 martie ... citeste toata stirea