Muzeul National al Unirii Alba Iulia organizeaza in perioada 23-24 noiembrie 2023, Sesiunea Stiintifica Unitate, Continuitate si Independenta in Istoria Poporului Roman. 105 ani de la Marea Unire (1918-2023).La aceasta manifestare devenita deja traditie ca sa aiba loc in preajma Zilei Nationale a Romaniei, vor participa specialisti de la institutii muzeale sau universitare din Romania.Vor fi prezenti specialisti din Oradea, Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Bucuresti, Sighisoara, Deva, Satu ... citeste toata stirea