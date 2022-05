Spectacole eveniment: "Faust" si "Povestea printesei deocheate", in regia lui Silviu Purcarete, revin pe scena Teatrului din Sibiu

Productiile "Faust" si "Povestea printesei deocheate", in regia lui Silviu Purcarete, spectacole fenomen, apreciate la nivel national si international, vor avea primele reprezentatii din acest an in lunile mai si iunie la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu."Faust", de J. W. Goethe, in regia lui Silviu Purcarete a avut premiera in anul 2007, iar de atunci si pana in prezent au fost peste 250 de reprezentatii, toate cu casa inchisa.Spectacolul a fost distins la Gala Premiilor UNITER 2008, a ... citeste toata stirea