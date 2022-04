Spectacolele sustinute de Garda Apulum, reincep In Cetatea Alba Carolina. Luni, de la ora 19.00, primul spectacol

Reprezentatiile sustinute de catre membrii Garzii Apulum (formata din daci, romani si gladiatori), vor anima din nou Cetatea Alba Carolina, turistii si pe locuitorii din municipiu.Primul spectacol in care nu vor lipsi luptele dintre daci si romani, pus in scena de Garda Apulum, va avea loc luni, 25 aprilie, ora 19.00, in fata Portii a IV-a a Cetatii Bastionare.Potrivit primarului Gabriel Plesa, spectacolele de reconstituire istorica, vor avea loc in fiecare vineri, incepand cu ora 19.00, in ... citeste toata stirea