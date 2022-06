Spor natural negativ in Romania, in luna aprilie. Statistici ingrijoratoare: se nasc tot mai putini copii. Cate decese sunt

Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ si in luna aprilie a acestui an, la minus 11.039 de persoane, comparativ cu minus 16.854 de persoane in aprilie 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).Numarul nascutilor-vii inregistrat in luna aprilie 2022 a fost mai mic cu 1.548 comparativ cu aceeasi luna din 2021, se arata in comunicatul publicat vineri de INS.Sporul natural s-a mentinut negativ (-11.039) in luna aprilie 2022, numarul ... citeste toata stirea