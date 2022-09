Sprijin in valoare de 2.000 de lei pentru mame si nou-nascutii din familii vulnerabile. Care sunt conditiile

Mamele si nou-nascutii din familii vulnerabile pot primi sprijin in valoare de 2.000 de lei. Acesti bani pot fi folositi pentru a cumpara articole medicale si de igiena sau a beneficia de consiliere parentala.Tichetele sunt rezervate mamicilor cu bebelusi de pana in 3 luni."Mamele care se afla in situatii de risc vor primi un ajutor financiar. Am sustinut acest proiect si ma bucur ca in sedinta Senatului a fost votat pozitiv proiectul de lege prin care se acorda tichete sociale acestor mame. ... citeste toata stirea