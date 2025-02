Sprijin pentru fermierii romani. Proiectul Think Tank Farm isi propune sa gaseasca solutii la provocarile actuale din agricultura

Identificarea celor mai eficiente politici de sprijin pentru fermierii romani, in contextul schimbarilor legislative europene si al provocarilor climatice, este una dintre primele initiative ale Think Tank-ului Farm Romania, lansat recent de Forumul Agricultorilor si Procesatorilor Profesionisti din Romania (Forumul APPR).Think Tank-ului Farm Romania isi propune formarea unei retele de specialisti in politici publice si tehnologii avansate in agricultura care va incerca sa gaseasca raspunsuri ... citește toată știrea