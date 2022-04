Stalpii funerari si "pasarea-suflet" de pe Valea Sebesului, traditii ce se pastreaza de 2000 de ani FOTO

In anumite localitati din judetul Alba inca mai poate fi observat un obicei arhaic, ale carui radacini par a duce catre perioada ocupatiei romane in Dacia: stalpii funerari, amplasati la mormintele barbatilor. Pe Valea Sebesului, in judetul Alba, se pastreaza de sute de ani un obicei unic in ceea ce priveste ritualul de inmormantare. La unele locul de veci este pus un stalp funerar in varful caruia este amplasat un porumbel din lemn. Acesta simbolizeaza sufletul celui dus, care s-a intruchipat ... citeste toata stirea