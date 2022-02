Stapanul a doi caini, retinut de politie. A asmutit animalele asupra unui barbat. Victima a ajuns la spital

Un barbat din Ocna Mures, Alba, a fost retinut de politisti pentru ca a asmutit doi caini asupra unei alte persaoane. Victima are nevoie de 12-14 zile de ingrijiri medicale. Proprietarul celor doi caini a fost retinut de politie, iar animalele au fost luate intr-un adapost de caini. Atacul a avut loc miercuri, 16 februarie, in fata unui local de jocuri de noroc din Ocna Mures. Potrivit reprezentatilor IPJ Alba, G.F.S., stapanul cainilor, a asmutit cele doua animale pe victima. In timpul ... citeste toata stirea