STIREA TA: Apel pentru donare de sange. Un barbat din Sebes, internat in spital, are nevoie de ajutorul comunitatii

Un pacient din Sebes, internat la spital in Sibiu, are nevoie de ajutorul comunitatii. Apelul a fost facut pe retelele de socializare, pentru donare de sange.Cei care doresc sa doneze sange pentru el, se pot adresa Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia, cu specificarea ca doneaza pentru pacientul respectiv. Acesta are grupa de sange B pozitiv.Ultimele articole pe alba24STIREA TA: Apel pentru donare de sange. Un barbat din Sebes, internat in spital, are nevoie de ajutorul ... citeste toata stirea