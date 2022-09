STUDIU Barometrul Urban - In ce oras traiesc cei mai satisfacuti romani. Alba Iulia se afla in topul cu cei mai fericiti cetateni

Un barometru privind calitatea vietii la oras plaseaza Cluj-Napoca pe primul loc la resedintele de judet unde oamenii sunt cei mai satisfacuti, la polul opus fiind Ploiestiul.Peste 80% din populatia din mediul urban este multumita de orasul in care traieste, arata Barometrul urban - Calitatea vietii in orasele din Romania, finantat de Banca Mondiala.Studiul a fost publicat in octombrie 2020 si arata ca nivelul cel mai ridicat de satisfactie generala fata de orasul in care locuieste este ... citeste toata stirea