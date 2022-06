Studiu: Cei care au avut COVID in primul val nu au imunitate la Omicron. Si racelile sunt mai violente. Cum explica specialistii

Persoanele care au avut COVID in timpul primului val al pandemiei nu si-au imbunatatit raspunsul imunitar in cazul in care se infecteaza ulterior cu Omicron, potrivit unui studiu realizat pe persoane triplu vaccinate.Expertii spun ca, desi cele trei doze de vaccin ajuta la protejarea persoanelor impotriva unor forme grave in cazul in care acestea s-ar infecta cu Omicron, infectiile anterioare pot afecta raspunsul imunitar."Daca ati fost infectat in timpul primului val, atunci nu va puteti ... citeste toata stirea