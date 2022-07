Studiu: Romania, pe locul 4 in Europa din perspectiva intentiilor de investitie in anul urmator. Ce urmaresc investitorii

Romania se situeaza, la nivel european, pe locul 4 din perspectiva intentiilor de investitie in anul urmator, dupa Portugalia, Marea Britanie si Lituania, fie ca este vorba de infiintarea de noi afaceri sau de extinderea unora deja existente, a afirmat, joi, Bogdan Ion, EY Country Managing Partner Romania & Moldova."Studiul nostru a fost realizat in perioada aprilie - iunie 2022, deci incorporeaza in contextul perceptiei investitorilor efectele razboiului din Ucraina. El include atat ... citeste toata stirea