Organizata pentru prima oara in 1982, in Franta, Sarbatoarea Muzicii - Fete de la Musique a devenit rapid un fenomen global, peste 120 de tari si mai bine de 1000 de orase din toata lumea imbratisand conceptul si tranformandu-l in cea mai ampla manifestare muzicala de pe planeta.De mai bine de 10 ani, Alba Iulia s-a alaturat celor care celebreaza sunetul in cele mai elevate forme ale sale si organizeaza, in fiecare vara, Sarbatoarea Muzicii. Anul acesta, evenimentul va fi unul de calibru, ... citeste toata stirea