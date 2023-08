"Miscarea prosoapelor" ia amploare in Grecia. Este o forma de protest cu privire la faptul ca in multe zone din tara au inceput sa fie taxate sezlongurile si umbrelele, care de altfel au umplut plajele.Sub presiunea cetatenilor care cer "acces liber" la plaje, in fata proliferarii sezlongurilor si umbrelelor de soare, autoritatile grecesti au intensificat recent controalele, a declarat duminica pentru agentia AFP primarul insulei turistice Paros."Incalcarile legii privind infiintarea de ... citeste toata stirea