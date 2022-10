Sute de copii au participat gratuit la servicii socio-medicale, printr-un proiect cu finantare nerambursabila al Primariei Alba Iulia

Pachetul de servicii gratuite a fost posibil prin proiectul"Sanatate pentru Toti 3/ Salutte per Tutti 3" si este dedicat copiilor din Alba Iulia, dar si din alte zone ale Romaniei, care frecventeaza Centrul "Maria Beatrice", respectiv Centrul de Zi pentru Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii "Sfanta Maria".Proiectul Primariei Alba Iulia, ajuns la cea de-a treia editie consecutiva, a fost derulat in colaborare cu asociatia italiana Medici per la Pace si sponsorizat de catre Intesa ... citeste toata stirea