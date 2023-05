Politistii rutieri din judetul Alba au verificat sute de autovehicule destinate transportului de marfa si cele destinate transportului de persoane, in perioada 8-14 mai 2023. Toti conducatorii au fost testati cu aparatul etilotest.Politistii rutieri din Alba Iulia au participat la actiunea Tispol Truck & Bus, desfasurata in cursul saptamanii trecute, pentru cresterea gradului de siguranta in trafic si reducerea riscului rutier in transportul de marfuri si persoane.Au fost verificate 202 ... citeste toata stirea