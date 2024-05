Sute de masini si persoane verificate de politisti si jandarmi in Alba, in 24 de ore. Amenzi de peste 20.000 de lei

Sute de masini si persoane au fost verificate de politisti si jandarmi in Alba, in ultimele 24 de ore. Acestia au dat amenzi de peste 20.000 de lei.In ultimele 24 de ore, politistii si jandarmii din judetul Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, pentru combaterea infractiunilor si contraventiilor.In cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate, prin intermediul aplicatiei eDAC, 307 persoane si au fost verificate 208 autovehicule.Au fost constatate 137 de abateri de ... citește toată știrea