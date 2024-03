Sute de masini si persoane verificate de politisti si jandarmi, in ultimele 24 de ore. Ce amenzi au fost date

Sute de masini si persoane au fost verificate de politisti si jandarmi, in ultimele 24 de ore, in judetul Alba. Au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 30.0000 de lei.Joi, 7 martie 2024, politistii si jandarmii din judetul Alba au continuat actiunile, in sistem integrat.In cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate 490 de persoane si au fost verificate 353 de autovehicule.Au fost constatate 190 de abateri de natura contraventionala, majoritatea la normele legale privind ... citește toată știrea