Sute de romani, blocati de aproape 24 de ore pe aeroportul din Dortmund dupa anularea a doua curse Wizzair

Zborurile Wizzair din Dortmund spre Timisoara si Cluj au fost anulate, miercuri, fara nicio explicatie din partea companiei. Cei mai multi dintre pasagerii romani au fost nevoiti sa doarma in aeroport, iar joi dimineata au fost anuntati ca mai au de asteptat inca sapte ore. Wizzair a anulat in ultimul moment, miercuri, cursa Dortmund - Timisoara, care trebui sa plece in jurul 13,30 de pe aeroportul din Germania. Toti pasagerii au fost anuntati ca vor fi preluati de un avion care va pleca spre ... citeste toata stirea