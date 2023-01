t-Et-t-t-t-*tEt- t-t-*t,t-t-t-E t- t--t-t-*tEurot-t-t-t,t-t,t- t-t-t-t-t-t-t-t- tEuroEt- t- t-"t-t,t-*t-E t-t-t- t-t-t-t-t-t-t-t-t- a Arhiepiscopiei Alba Iulia

Joi, 26 ianuarie a.c., in Sala de conferinte "Capernaum" a Caminului bisericesc "Peregrinus" din Alba Iulia, s-a desfasurat Sedinta anuala a Consiliului eparhial si a Adunarii eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.In prima parte a zilei, de la ora 9.00, a avut loc sedinta Consiliului eparhial, in cadrul careia membrii organismului, clerici si mireni, au dezbatut principalele activitati derulate in anul 2022.Incepand cu ora 10.00, s-a derulat intrunirea membrilor Adunarii eparhiale ... citeste toata stirea