Tabloul "Baterie de artilerie la Calafat" realizat de pictorul Sava Hentia din Sebesel, exponatul lunii ianuarie, la Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebes

Muzeul Municipal "Ioan Raica" din Sebes, propune ca exponat al lunii ianuarie, tabloul "Baterie de artilerie la Calafat", realizat pe panza, de catre pictorul originar din Sebesel, Sava Hentia (1848-1904), in anul 1897.Tabloul, intrat in anul 1969 in patrimoniul muzeului din Sebes, in colectia de arta plastica, are urmatoarele date tehnice: ulei pe panza, dimensiuni - 93 x 53 cm, semnat - dreapta-jos, cu negru - "S. Hentia" si datat "1897''.In ceea ce priveste compozitia, desi destul de ... citeste toata stirea