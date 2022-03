Tabloul "Ulita primariei", realizat de pictorul Karl Brandsch, exponatul lunii martie la Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebes

Muzeul Municipal "Ioan Raica" din Sebes, propune ca exponat al lunii martie, tabloul "Ulita primariei", realizat de pictorul Karl Brandsch, in anul 1947, in Sebes.Tabloul, intrat in patrimoniul muzeului nostru in anul 1957, in colectia de arta plastica, are urmatoarele date tehnice: acuarela pe carton, dimensiuni - 31 x 22 cm, semnat - stanga-jos, cu negru - "K. BRANDSCH" si datat "1947".Peisajul urban, cu o compozitie echilibrata si cu o cromatica placuta, releva aspectul pitoresc al ... citeste toata stirea