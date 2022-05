Talharii in serie comise noaptea in locuintele unor varstnici. Trei infractori condamnati la pedepse grele

Doi barbati din Miercurea Sibiului (judetul Sibiu) si unul din Garbova (judetul Alba) au fost condamnati de Judecatoria Alba Iulia la pedepse grele pentru infractiunea de talharie calificata. Gheorghe Viorel L., Catalin Gheorghe T. si Nicolae Remus G. au intrat in locuinta banuind ca proprietarii au ascunsa o suma mare de bani. S-au mascat cu cagule si au amenintat victimele cu un pistol, care ulterior s-a dovedit a fi de jucarie. Agresiunea a avut loc in noaptea de 11/12 iulie 2016, in ... citeste toata stirea