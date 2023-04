Un tanar de 28 de ani din Hunedoara a fost prins de politisti joi, pe Autostrada A1, in zona comunei Pianu, timp ce gonea cu 178 km/h. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat ca era sub influenta drogurilor.Potrivit IPJ Alba, la data de 20 aprilie 2023, in jurul orei 13:00, politistii Biroului Politia Autostrazi A1 Ramnicu Valcea - Deva, in timp ce actionau in cadrul actiunii ROADPOL, pentru monitorizarea vitezei de deplasare pe autostrada A1, au depistat, la kilometrul ... citeste toata stirea