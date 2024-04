Tanar care s-a filmat cantand melodii de dragoste in arestul IPJ Alba, trimis in judecata. Cum a bagat telefonul in sectie

Un tanar din Alba Iulia a fost recent trimis in judecata pentru mai multe capete de acuzare. Printre infractiuni se numara si introducerea unui telefon in camera de arest preventiv a IPJ Alba, dar si realizarea de video-uri din incinta arestului.Mai exact s-a filmat in timp ce canta o melodie de dragoste si ii spunea unei fete ca o iubeste.Dosarul a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara in data de 19 aprilie 2024. Acesta va fi judecat de magistratii Judecatoriei Alba ... citește toată știrea