Tanar de 18 ani din Alba Iulia, prins drogat la volan de politisti, la Santimbru. S-a ales cu dosar penal

Un tanar de 18 ani din Alba Iulia a fost prins de politisti in noaptea de sambata spre duminica in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Santimbru, fiind sub influenta substantelor interzise.Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2022, in jurul orei 01:00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, au oprit, pentru control, pe raza localitatii Santimbru, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din Alba Iulia.In urma testarii tanarului cu aparatul drogtest, a ... citeste toata stirea