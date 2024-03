Tanar de 18 ani din Ocna Mures, implicat intr-un accident rutier. A ajuns la spital dupa ce s-a rastrunat cu masina

Un tanar de 18 ani din Ocna Mures a ajuns la spital, dupa de s-a rasturnat cu masina. Accidentul s-a petrecut in noaptea de 30 martie, in jurul orei 1.45.Cazul a fost comunicat duminica, 31 martie, de reprezentantii IPJ Alba, in buletinul de presa.Ce s-a intamplatPotrivit IPJ Alba, la data de 30.03.2024, in jurul orei 01.45, politistii rutieri din Aiud au intervenit pe strada Hotar din municipiu unde a fost semnalata producerea unui accident rutier.Din primele cercetari, a rezultat ca un ... citește toată știrea