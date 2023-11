Un tanar de 21 de ani din Cenade (Alba) a fost ranit dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea intr-un cap de pod.Reprezentantii IPJ Alba au transmis ca accidentul s-a produs la data de 5 noiembrie 2023, in jurul orei 01,35."Politistii rutieri din Blaj au intervenit pe Drumul Judetean 141 C, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier.Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 21 de ani, din comuna Cenade, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut ... citeste toata stirea