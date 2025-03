Tanar de 21 de ani din Hunedoara, prins de politisti in timp ce conducea fara permis si cu masina neinmatriculata

Politistii din municipiul Hunedoara au depistat, ieri, un tanar banuit de comiterea mai multor infractiuni privind circulatia pe drumurile publice.Un tanar de 21 de ani, din municipiul Hunedoara, a fost identificat in trafic, in cursul zilei de ieri, 17 martie a.c, in jurul orei 14:15, pe strada Rotarilor din localitate, fara a detine permis de conducere.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat ca autoturismul pe care ... citește toată știrea