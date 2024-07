Tanar de 24 de ani a acrosat doi biciclisti. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa

La data de 2 iulie 2024, in jurul orei 13.30, politistii din municipiul Blaj au fost sesizati, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe DN 14B, a avut loc un eveniment rutier.Politistii ajunsi la fata locului, in urma verificarilor efectuate, au constatat faptul ca un tanar, in varsta de 24 de ani, din Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 14B, in afara municipiului Blaj, ar fi acrosat doi biciclisti, respectiv doi barbati, din localitatea ... citește toată știrea