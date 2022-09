Tanar din Aiud, prins de politisti, la volanul unei masini fara permis de conducere

Un tanar din Aiud, a fost prins joi dupa-amiaza, de catre politistii din municipiu, la volanul unei masini.Tanarul nu avea permis de conducere, iar barbatul care i-a incredintat masina, se va alege cu dosar penal.La data de 15 septembrie 2022, in jurul orei 16,45, politistii din Aiud, in timp ce actionau pe strada Baba Novac din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism la volanul caruia se afla un minor in varsta de 17 ani, din Aiud.In urma verificarilor efectuate, politistii au ... citeste toata stirea