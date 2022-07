Tanar din Aiud, retinut preventiv de Politisti. A agresat alte trei persoane, intr-un local din Alba Iulia

Un scandal a avut in noaptea de vineri spre sambata, intr-un local din Alba Iulia intre patru persoane.In urma unui conflict spontan, un tanar din Aiud, a agresat fizic pe alti trei barbati, care se aflau in acel moment in local.Barbatul a fost retinut, iar acum este cercetat pentru lovirea sau alte violente, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice.La data de 16 iulie 2022, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au retinut, ... citeste toata stirea