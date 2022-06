Un tanar, in varsta de 19 de ani, din Alba Iulia, a fost depistat in trafic, de catre politistii din municipiu, vineri seara, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, sub influenta drogurilor.La data de 17.06.2022, in jurul orei 21,00, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au depistat un tanar ... citeste toata stirea