Un tanar din Alba s-a ales cu dosar penal in Sibiu, dupa ce a condus sub influenta alcoolului. Etilotestul a indicat alcoolemie de peste 1 la mie.Potrivit IPJ Sibiu, joi, 27 iulie, in jurul orei 18.00, in municipiul Sibiu, politistii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe Soseaua Alba Iulia de catre un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Alba.Testarea alcoolscopica a soferului a indicat o valoare de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost ... citeste toata stirea